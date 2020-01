© foto di Andrea Cantini

Daniele Faggiano, ds del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal match contro il Lecce: "La squadra deve dimostrare sempre che può stare dov'è, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di aggiustare la rosa lì dove abbiamo avuto degli infortuni che ci stanno penalizzando. Abbiamo qualche problema numerico in difesa, siamo solo sette e quando manca un solo giocatore siamo un po' corti. Per cui dobbiamo rimpinguare la rosa in quel settore".