© foto di Federico Gaetano

Mattia Sprocati saluta Parma dopo una sola stagione, nella quale ha collezionato 16 presenze, trovando anche una rete, all'Olimpico contro la Lazio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è tutto fatto per il passaggio dell'esterno all'Hellas Verona in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei veronesi.