Parma, Ferrari: "Ritireremo la maglia numero 6. Per sempre di Lucarelli"

Marco Ferrari, ex vicepresidente ducale, ora comproprietario del club, ha parla così dal prato del Tardini, durante la festa promozione dei gialloblù annunciando il ritiro della maglia numero 6, per sempre di Alessandro Lucarelli: "Capitano, perdonami ma sono emozionato. Da parte di tutti, due omaggi: il primo è un'opera dei fratelli Franchi, che immortala per sempre uno dei momenti più importanti: la certezza della Serie A. Il secondo, forse, è più importante. E' la maglia numero 6: da questa sera, è solo la tua maglia. E' la seconda maglia della storia del Parma che viene ritirata: la 12 è dei tifosi, la 6 è giusto che sia di Lucarelli. Parma è e sarà sempre casa tua".