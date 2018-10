Parma, Ferrari: "Scenario mutato con Lizhang, non poteva andare avanti"

© foto di Giovanni Padovani

Nella mattinata odierna si è svolta la conferenza stampa che ha sancito il ritorno del 60% delle quote del Parma a Nuovo Inizio. Il primo a prendere la parola è stato Marco Ferrari: "Il ruolo di Nuovo Inizio è sempre stato chiaro, riaccendere la scintilla nei tifosi, riportare il Parma dove merita ed identificare imprenditori consoni che possano portare avanti un progetto a lungo termine. Circa un anno fa avevamo identificato in Jiang Lizhang e la Desports il profilo giusto, dando prove concrete del suo impegno. Però abbiamo dovuto prendere atto di uno scenario differente, le mutate leggi di Pechino riguardanti gli investimenti all'esterno hanno avuto un peso cruciale. Abbiamo visto nel socio cinese grandi difficoltà agli obblighi che il calcio italiano impone con Nuovo Inizio che, nei mesi scorsi, si è messo a disposizione ben oltre il ruolo di socio di minoranza. Abbiamo preso atto di una situazione che non poteva andare avanti e abbiamo esercitato quei diritti a tutela del Parma Calcio che avevamo stipulato all'inizio della relazione", evidenziano i colleghi di ParmaLive.com.

Quindi prosegue: "I tifosi del Parma hanno imparato a conoscerci, non volevamo esercitare la maggioranza ma siamo dovuti intervenire a tutela del club. Voglio ringraziare i soci, dal canto nostro esprimeremo il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati quest'anno, cioè la salvezza e lo sviluppo del club dal punto di vista strutturale, organizzativo e gestionale. Per il futuro, siamo alla costante ricerca di un'azionista di maggioranza, ma non abbiamo alcuna scadenza a breve termine, potendoci permettere di fare le scelte strategiche più opportune per la squadra che amiamo".