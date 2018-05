Parma, Gagliolo: "Ai playoff saremmo stati la squadra da battere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore crociato Riccardo Gagliolo ha rilasciato quest'oggi un’intervista ai microfoni di ZetaNews.it, rivivendo gli ultimi mesi della sua carriera: “Nel girone di ritorno abbiamo fatto una grandissima rincorsa, abbiamo vinto in pratica tutti gli scontri diretti quindi eravamo ben messi e consapevoli della nostra forza. E di conseguenza anche se fossimo andati ai playoff, secondo me saremmo stata la squadra da battere: con le grandi abbiamo sempre fatto risultato, Le cinque reti? Il gol contro il Bari è stato determinante, perché ci ha permesso di arrivare all’ultima giornata sperando ancora nell’insuccesso del Frosinone e nella nostra vittoria a Spezia, quindi è stata la mia rete più importante della stagione. La Spezia? E' stata molto più dura stare fuori che essere in campo a dare una mano ai miei compagni, soprattutto perché ero lì con il cellulare a guardare il risultato del Frosinone: sinceramente non pensavo fosse possibile una loro battuta d’arresto in casa, però il bello del calcio è anche questo, la palla è rotonda e a volte accadono cose inaspettate. Io però ero già con la testa ai playoff“.