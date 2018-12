© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Gagliolo è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo della sfida tra Parma e Roma (zero a zero il parziale dopo quarantacinque minuti): "Non abbiamo ancora fatto niente, c'è tutto il secondo tempo. Siamo un po' stanchi, è la terza partita in una settimana, dobbiamo stringere i denti e fare come nel primo. Ho messo una palla a tu per tu per Siligardi, credo sia una situazione importante, purtroppo non siamo riusciti a fare gol e ci riproveremo nella ripresa".