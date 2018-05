Parma, Gagliolo: "Promozione più sofferta rispetto a quella col Carpi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il difensore Riccardo Gagliolo ha parlato ai microfoni di Sportitalia sulla promozione con il Parma raggiunta in questa stagione paragonandola a quella di Carpi: “Questa promozione è stata più sofferta, a Carpi avevamo vinto con quattro giornate d'anticipo mentre quest'anno è stata quasi una sorpresa. Noi eravamo quasi già con la testa ai play off, eravamo convinti che il Frosinone facesse risultato col Foggia, ma il calcio è bello anche per questo. - continua il difensore come riporta Parmalive.com - Parma è una piazza ambiziosa, esigente, i tifosi sono abituati a vincere e a vedere il bel calcio. Noi abbiamo avuto qualche problema, ad Empoli abbiamo toccato il punto più basso della stagione, ma ci siamo tirati su grazie alla forza del gruppo, al mister, alla società e ai tifosi. Futuro? Ho ancora due anni di contratto, speriamo mi tengano".