Parma, Gervinho: "Io come Weah? Un vero onore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunga intervista a Gervinho sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. "Dopo la rete al Cagliari ho ripensato a quando giocavo scalzo in Costa d'Avorio. Come Weah? Un onore. Garcia un padre, Totti mi mandava in gol con lo sguardo -ricorda l'esterno africano che poi aggiunge-. Velocità e istinto, voglio dare felicità ai tifosi del Parma".