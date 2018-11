Sassuolo, Magnani: "Dalla C alla A in un anno, un salto incredibile"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 21 novembre

L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Derby in tutti i Sensi"

Di Gennaro: "Spero ancora di vedere Balotelli in azzurro"

Milan, proseguono i contatti per Ibra

Napoli, non è ancora il momento di Verdi: slitta il ritorno in campo

Empoli, a breve il progetto per la riqualificazione del "Castellani"

Roma, resta viva l'idea Lainez per l'attacco: Monchi in pressing

Verratti: "PSG andrà avanti in Europa. Serie A? Calcio estero più libero"

Lazio, Hateboer è la prima scelta per la fascia destra

Corsa a Rabiot, ecco la strategia Juventus per ostacolare il Barcellona

Inter, Spalletti: "Marotta, un amico. A Venezia stava con me, ma c'era Zamparini"

Sull'esperienza in Cina. "L'Italia mi ha insegnato tanto, in Cina sono tre passi indietro, almeno".

Su Roma. "Per nulla. È una delle più belle città al mondo. Magica. Anche se io ho visto una sola volta il Colosseo, mi blindavo in casa con gli amici".

"Italia, mi mancavi". Parla Gervinho , attaccante del Parma, al Corriere dello Sport : "Appena ho capito che sarebbe stato possibile tornarci, ho detto no alle altre quattro-cinque proposte che avevo. Da Paesi diversi, dovevo soltanto scegliere. La priorità era Parma".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy