Parma, Grassi: "Quarantena pesante, ma non deve essere un alibi"

vedi letture

Alberto Grassi, centrocampista del Parma, ha parlato brevemente ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro il Napoli: "Il momento non è dei migliori, ma dobbiamo affrontarlo con il sorriso, perché altrimenti è peggio. E' pesante vivere questo periodo in quarantena, non stacchiamo mai, siamo sempre al centro sportivo. Però non deve essere un alibi e cercheremo di fare del nostro meglio".