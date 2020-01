Parma alla svedese, l'Udinese si piega: torna al gol Kulusevski

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma vince ancora davanti ai propri tifosi: dopo il due a zero al Lecce, identico risultato nella sfida all'Udinese, tre punti che di fatto escludono i ducali dalla corsa salvezza con ancora un girone da giocare. Per i friulani di Gotti invece secondo stop consecutivo in trasferta dopo quello di San Siro. La classifica ora dice sesto posto per i ducali, che rispondono al Milan e agganciando anche il Cagliari a quota 31.

Gara brutta e con tanti errori in apertura, specie da parte dei padroni di casa, che sbagliano spesso in costruzione del gioco lasciando le corsie all'Udinese: Okaka colpisce due volte nei primi 15', in entrambe le occasioni malamente, peraltro da ottima posizione. Ma il Parma sa essere letale e alla prima vera occasione costruita, passa: lunga azione dentro l'area friulana, Kulusevski prova il tiro ma la deviazione fa prendere una stranissima traiettoria al pallone, che Gagliolo raccoglie e con un sinistro di prima intenzione insacca alle spalle di Musso. Passano dieci minuti e c'è la chance di fare bis, stavolta per Cornelius: stop di petto super e conclusione di prima intenzione, stavolta l'argentino è superlativo. Ma proprio Musso combina la frittata alla mezz'ora: il solito Kulusevski si incunea in area e prova il destro, piegando le mani all'estremo difensore, che spinge la palla in rete. 2-0 e Udinese chiamata a riscuotersi: prima del duplice fischio di Sozza c'è spazio per un doppio tentativo di Lasagna, che sbatte però su Sepe prima e sulla traversa poi.

Rientro in campo senza cambi per le due squadre: Gotti incita i suoi, ma in campo sembra esserci solo il Parma. Hernani e Kuluveski chiamano Musso all'intervento, lo stesso svedese combina alla perfezione con Cornelius e poi conclude col mancino, ciccando però il tiro. I friulani passano al 4-3-3 con l'ingresso di Jajalo e mettono subito paura agli avversari: Mandragora testa i riflessi di Sepe, poco dopo superlativo su calcio piazzato di De Paul deviato dalla barriera. Entrano Laurini e Dermaku, D'Aversa si copre percependo il pericolo, ma l'errore arriva da dove nessuno se lo sarebbe aspettato: Iacoponi tenta un azzardato dribbling davanti all'area di rigore, Mandragora gli borseggia il pallone e va in porta, spedendo però a lato con Sepe battuto. Nel finale c'è spazio anche per Nestorovski, ma il risultato non cambia più.