Parma, Iacoponi: "Serve capire che in A nessun errore è perdonato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di TvParma , il difensore crociato Simone Iacoponi ha così parlato del ko nel derby con la SPAL: "Dopo lo svantaggio avevamo grande voglia di recuperare, anche perché nel primo tempo avevamo fatto bene. Tuttavia l'1-0 ci ha tagliato un po' le gambe: dobbiamo imparare a gestire questo tipo di situazioni, dato che pure con l'Udinese siamo calati dopo il 2-1. Dobbiamo capire che in A non ti perdonano neanche il minimo errore: in futuro cercheremo di sbagliare il meno possibile. Squadra nuova? Sì, ci vuole tempo per assemblare un gruppo nuovo, bisogna trovare la giusta amalgama. Il passaggio dall'obiettivo promozione a quello salvezza? Sotto questo aspetto siamo pronti. Non fasciamoci la testa così presto".