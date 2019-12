© foto di Federico Gaetano

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il mercato del Parma, sottolineando il rebus attacco. In particolare - si legge - problemi fisici avuti da Inglese e Cornelius potrebbero prolungarsi, tanto da vedere i crociati presentarsi anche a Bergamo senza punte di ruolo. Ed è per questo che il primo acquisto della sessione invernale potrebbe arrivare nel reparto offensivo. un'ipotesi è quella di Lukasz Teodorczyk dell'Udinese come possibile idea low cost. Tra l'altro con i friulani si potrebbe ragionare su una trattativa più ampia, dal momento che non è da escludere un ritorno del difensore cileno Francisco Sierralta, in crociato nelle scorse due stagioni.