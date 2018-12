Parma, il bicchiere oggi è mezzo vuoto. Con Alves torna l'incubo infortuni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se la fragilità muscolare di Gervinho è una costante con cui il Parma dovrà imparare a convivere e il crociato di Alberto Grassi andato in frantumi in allenamento è sembrato un vero e proprio colpo di sfortuna, il nuovo ko con cui D'Aversa dovrà fare i conti sin da domani è quello di Bruno Alves, costretto ad abbandonare il campo a venti minuti dal termine sull'1-1, un risultato da lui stesso griffato con un destro magico direttamente da calcio piazzato che è andato a spegnersi sotto la traversa e ha regalato al Parma un risultato importante in ottica salvezza. Un'assenza, quella del capitano, che rischia di essere pesantissima per una squadra a corto di leader, guidata con sapienza dall'esperto lusitano sin dal primo giorno di ritiro con i nuovi colori.

Insomma, a dispetto di una ripresa passata quasi interamente alla caccia del vantaggio, il bilancio dell'1-1 contro il ChievoVerona non può essere completamente positivo per il Parma. Oltre alle problematiche con gli infortuni va segnalata una sterilità offensiva, in assenza di calci piazzati e del bomber Gervinho, che rischia di mettere in crisi la squadra in un periodo densissimo di impegni e di scontri diretti. Dopo il Chievo infatti a Parma è atteso il Bologna, tra due settimane, in un derby che si annuncia infuocato per la posizione pericolante dei felsinei in classifica. Sarebbe però sbagliatissimo "scegliersi" le partite in cui fare punti, proprio perché la bellissima classifica che i crociati possono vantare è stata messa in cantiere grazie a numerosi colpi esterni che in pochi si sarebbero aspettati. A Genova con fiducia insomma, ma consapevoli di aver bruciato una grandissima occasione per mettersi alle spalle in modo velocissimo un pezzettino di preoccupazione in ottica salvezza.