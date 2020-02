vedi letture

Parma, il ritorno di Gervinho restituisce l'arma tanto amata. Il contropiede

Non che D'Aversa ci abbia mai rinunciato, alle ripartenze e in generale ai contrattacchi rapidi in grado di far viaggiare velocemente il pallone da una parte all'altra del campo, ma di certo il ritorno di Gervinho in questo è un aiuto più che gradito. È ovvio ed evidente che un attacco composto da Kucka, Cornelius e Caprari (sceso in campo appena una settimana fa, ndr) non può giocare nello stesso modo di un tridente formato dal danese, da Gervinho e da Siligardi (il trio titolare domenica contro il Sassuolo): la diversità e la capacità di adattarsi alle situazioni sono stati e continuano ad essere la principale forza di un Parma ancora sesto in classifica dopo 24 giornate di campionato e del suo tecnico, capace di confermarsi bestia nera del collega De Zerbi, un po' come Simone Inzaghi è la sua, a guardar bene i numeri. Osannato, caduto dal piedistallo, riportato alla luce e subito schierato in campo, Gervinho ha saputo restituire al Parma una connotazione che forse aveva perso nelle ultime settimane, quel caratteristico "mordi e fuggi" che l'anno scorso hanno reso i ducali una delle formazioni più antipatiche della Serie A da affrontare. E che in questo allarga il ventaglio di possibilità a disposizione del tecnico D'Aversa.