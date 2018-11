Parma, Inglese al 45': "Primo gol di esterno, ma oggi conta fare risultato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Inglese parla ai microfoni di Sky nella pausa tra tempi di Torino-Parma, sfida in corso in casa granata come anticipo delle 15 del sabato: "In Serie A è il primo gol che faccio di esterno, al di là di questo oggi conta fare il risultato: siamo partiti forte ma poi abbiamo sofferto, siamo calati. Il Torino è forte, non dobbiamo mollare un centimetro. Non dobbiamo mollare, per noi è troppo importante oggi".