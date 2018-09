Parma, Inglese: "Non mi sorprende la partenza di Maran a Cagliari"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Inglese, questo weekend contro il Cagliari, ritroverà mister Maran. Questa volta non più a remare dalla stessa parte, quella del Chievo, ma da avversario. Queste le impressioni del calciatore ducale sul club isolano e sul suo tecnico a Unionesarda.it: "Sono convinto che siano un'ottima squadra. Ho avuto Maran per tre stagioni al Chievo e non mi sorprende la partenza sprint dei rossoblù. Sono attrezzati e possono ambire anche a qualcosa in più della salvezza. Ovviamente spero che inizino a raccogliere punti più avanti e non contro di noi".