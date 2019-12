Parma, Kulusevski: "Il futuro? Deciderò al termine della stagione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dejan Kulusevski, attaccante dell’Atalanta ma in prestito al Parma, obiettivo di mercato di Inter e Juventus, ha parlato ai microfoni di SVT Sport analizzando anche il suo futuro: “Ci sono molti fattori diversi che hanno portato a questo riconoscimento. Ho trovato una squadra nella quale mi sono ambientato perfettamente, un allenatore e dei compagni di squadra che credono in me. L'anno scorso mi sono allenato molto con l'Atalanta e ho sentito di avere mantenuto questo livello. Ora sono arrivatoo in una squadra in cui ho avuto il tempo di giocare e ho colto l'occasione. Ovviamente sono molto contento di come sono andate le cose.Quando pensi al futuro, dimentichi il presente. Sto pensando di migliorare oggi rispetto a ieri. Cosa accadrà in futuro sicuramente non lo so. Mi concentro su come migliorare e alla fine della stagione prenderò una decisione".

Su Zlatan Ibrahimovic, prossimo al ritorno in Italia con la maglia del Milan: "Il campionato italiano sarà incredibilmente divertente l'arrivo di Zlatan, solleverà l'intera lega. Penso che farà la differenza per il Milan. Lui un modello per me? Assolutamente. Penso che Zlatan sia stato un modello per tutti gli svedesi, in particolare per noi figli di immigrati. Quello che ha fatto è fantastico, tanto grande quanto è lui nel mondo".