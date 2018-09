Parma, la freccia Gervinho sfida il Napoli. Che stese ai tempi di Benitez

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mattino analizza il Parma e la stella ivoriana Gervinho. Contro il Cagliari un gol capolavoro per un giocatore tornato in Italia dopo la sofferta esperienza in Cina con Lavessi. Ai tempi della Roma, per Gervinho, una doppietta al Napoli di Benitez nella semifinale di Coppa Italia.