Mario Giuffredi, procuratore del terzino viola Cristiano Biraghi, ha parlato al Corriere dello Sport rivelando alcuni retroscena interessanti: "Corvino me lo chiese il 15 agosto 2017 e fu una trattativa lampo. Comunicai al giocatore che l'aveva preso il Cagliari così da fargli una...

Italia, Mancini: "Emozionato per l'incontro con il Presidente Mattarella"

Barcellona, Koeman sponsorizza De Ligt: "Sa difendere meglio di me"

Napoli, seduta pomeridiana: per Koulibaly lavoro in palestra

Foschi: "Col crac del Cesena è morta una parte di me"

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Qualificazioni Europei Under 21, le partite in programma

Campionati Europei U19, le partite in programma

Campionati Europei U17, le partite in programma

Roma, Cristante dal 1' contro la SPAL: occasione anche per l'azzurro

Juventus, De Sciglio pronto per l'esordio. Spinazzola tra i convocati

SPAL, qualche sorpresa per la Roma: Paloschi al posto di Petagna

Gama: “Abbiamo forza e coraggio per cambiare il volto di questo sport”

Roma, Dzeko non dimentica il City: "Seguo ogni gara di questa squadra"

Glik sull'Italia: "Sorpreso dal vedere uno come Immobile in panchina"

Faggiano: "A gennaio Inglese resta, anche in caso di offerte"

Parma, Gervinho non recupera ma D'Aversa può schierare Inglese

Hall of Fame scozzese boccia Gascoigne: "Mi basta l'amore dei tifosi"

Serie A, i diritti tv all'estero non fruttano: IMG ancora lontana dal rientro

21 ottobre ore 15.00 - Parma-Lazio (Dove vederla in tv: Sky) 27 ottobre ore 15.00 - Atalanta-Parma (Sky) 4 novembre ore 15.00 - Parma-Frosinone (Sky) 10 novembre ore 15.00 - Torino-Parma (Sky)

Sorpresa di questo avvio di stagione, il Parma fino alla sosta di metà novembre scenderà in campo sempre alle ore 15.00. E con gare che, almeno sulla carta, non sembrano proibitive. Si parte con la sfida più difficile, al Tardini contro la Lazio. Poi Atalanta, Frosinone e Torino.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy