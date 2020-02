© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, parla ai microfoni di Sky dopo il ko di oggi in casa contro la Lazio. Il giudizio dell'ex capitano ducale è netto: "Partita decisa da Di Bello in campo e da Banti nella saletta VAR. C'erano due rigore evidenti per il Parma, ma l'arbitro non è mai stato chiamato. Le situazioni su Alves e Cornelius non sono chiare, ma chiarissime e non accettiamo che non sia stato chiamato da Banti. Non siamo riusciti a parlare con nessuno ma abbiamo visto tutto tutti. Chiediamo a Banti perché non ha chiamato Di Bello".