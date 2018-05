Parma, Lucarelli: "Terza promozione? Risposta migliore a chi è scappato"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore e capitano del Parma Alessandro Lucarelli nella serata di ieri ha parlato ai microfoni di Sportitalia della terza promozione di fila: “Se nessuno sino ad oggi era riuscito nell'impresa, significa che era difficile fare un triplo salto in tre anni. In cuor mio ci speravo, però neanche nei sogni più belli avrei potuto immaginare di compiere un simile percorso. E' una gioia immensa, un'emozione incredibile tornare in A. Ho pensato di aver chiuso un percorso cominciato tre anni fa. La D l'abbiamo vinta in carrozza, mentre in C è stata durissima. Quest'anno siamo sempre stati in zona play off, abbiamo accelerato alla fine. È la chiusura di un cerchio, di una rinascita di una squadra che era stata maltrattata ma che con grande orgoglio si è ripresa quella che meritava. - continua Lucarelli, come riporta Parmalive.com, lanciando una frecciata a Ghirardi e Leonardi - Onestamente credo che la risposta migliore gliel'abbiamo data sul campo più male non potevamo fargli. Io non devo dire più niente. A differenza loro, che sono scappati nel momento di difficoltà, noi ci siamo stretti attorno e siamo ripartiti, con le nostre forze. Risposta più bella non potevamo dargli".