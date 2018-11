Parma, non solo Laurini. A Firenze occhi anche su Thereau

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe crearsi una doppia pista di mercato tra Firenze e Parma nella prossima sessione di gennaio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, infatti, il club Ducale starebbe seguendo con interesse non solo Vincent Laurini, terzino destro francese ex Empoli, ma anche Cyril Thereau, attaccante finora mai impiegato da Stefano Pioli in stagione. In entrambi i casi, anche se si tratta di giocatori marginali nel progetto tecnico dei viola, la volontà della dirigenza è quella di non svenderli.