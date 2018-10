Parma, nuovo ribaltone? Alle 12.30 conferenza stampa a sorpresa

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma, a livello societario almeno, non riesce davvero a trovare una certa stabilità: la notizia della conferenza stampa indetta oggi dai soci di Nuovo Inizio (30% delle quote azionarie del club, composta dai sette fondatori di Parma Calcio 1913) giunte come un fulmine a ciel sereno, le indiscrezioni su un possibile, nuovo, cambio di guida in seno alla società non lo sono. ParmaLive.com sottolinea come da settimane si vociferava infatti di un forte interesse da parte di Pietro Pizzarotti nel rilevare le quote cinesi del club, passate in maggioranza poco più di un anno fa (era il 16 novembre 2017) e ora si potrebbe essere passati dalle teorie ai fatti. A Collecchio c'è massimo riserbo sulla vicenda ma alla conferenza stampa indetta per le 12.30 sembra possano arrivare novità clamorose, in particolare l'ennesimo cambio ai vertici della proprietà: sarebbe il terzo in tre anni e mezzo di esistenza del Parma Calcio 1913, addirittura il sesto se si considera anche la fine ingloriosa del vecchio Parma Football Club. Intanto dal presidente ducale Jiang Lizhang, presente peraltro in tribuna domenica al fianco dell'ad Carra, nessuna notizia.