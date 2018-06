Parma, per il centrocampo obiettivo Thomasson. Si libererà dal Nantes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando a quanto riferisce quest'oggi France Football, il Parma starebbe guardando anche all'estero per rinforzare la propria rosa in vista del ritorno in Serie A. L'obiettivo di Faggiano sarebbe il francese Adrien Thomasson, 24enne centrocampista in forza al Nantes, recentemente "lasciato" dall'ex tecnico ducale Claudio Ranieri. Tuttavia, la concorrenza sul giocatore è molto agguerrita: a volerlo come rinforzo sono le francesi Saint-Etienne, Montpellier, Strasburgo e Stade de Reims sul mediano col vizio del gol (7 nell'ultima stagione, ndr) cresciuto nel settore giovanile dell'Evian. Per lui si parla di una valutazione di circa 8 milioni di euro ma essendo in scadenza di contratto coi gialloverdi, si muoverà a parametro zero. Lo mette in evidenza quest'oggi ParmaLive.com.