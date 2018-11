© foto di Giacomo Morini

Cyril Thereau resta nel mirino del Parma. L'attaccante francese non ha mai trovato spazio quest'anno nella Fiorentina e a gennaio potrebbe lasciare il club viola per trasferirsi altrove ma il suo ingaggio è troppo alto per le casse del club ducale e per questo dovrebbe abbassarselo per rientrare nei parametri dei gialloblù. A riportarlo è Tg Parma.