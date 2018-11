Parma, Pizzarotti: "Rinnovo di Faggiano per dare continuità al progetto"

Fonte: parmacalcio1913.com

Il Presidente del Parma Calcio, Pietro Pizzarotti, ha parlato dopo la firma del ds Daniele Faggiano sul nuovo contratto, che lo legherà al club ducale fino a giugno 2020: "Siamo tutti estremamente contenti del rinnovo con Daniele Faggiano, che ci consente di dare continuità al progetto e al lavoro svolto ottimamente fino ad ora. Con lui la sintonia è sempre stata massima, e ci auguriamo di toglierci tante altre soddisfazioni”.

“Siamo felici che si possa dare l’ufficialità a questa notizia – ha dichiarato il Vicepresidente del Parma Calcio, Giacomo Malmesi – anche se la prosecuzione del rapporto con Daniele Faggiano non è mai stata in dubbio vista la stima reciproca. Con lui c’è una solida unione di vedute, la firma è un atto formale ma per il Parma Calcio e per il Direttore non c’è mai stato alcun dubbio sul fatto che il rapporto sarebbe proseguito”.