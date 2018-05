Parma, preso Brunori Sandri del Villabiagio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma pesca nelle serie minori per rinforzare la rosa. Il club ducale, come rivela Perugia24.net, avrebbe infatti chiuso con il Villabiagio per il trasferimento dell'attaccante classe '94 Matteo Brunori Sandri capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie D con 23 reti in 34 presenze. Il calciatore, che era stato seguito anche dal Perugia, partirà per il ritiro con i gialloblù di D'Aversa per essere valutato e solo dopo si penserà se prestarlo o meno in Serie B o C.