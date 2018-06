Parma, pronto il doppio colpo dalla Sampdoria: Viviano e Silvestre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma lavora al doppio colpo dalla Sampdoria. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbero infatti in arrivo Emiliano Viviano e Matias Silvestre. I ducali hanno già in mano l’accordo economico con i due giocatori: contratto triennale per il portiere, biennale con opzione per il terzo anno per il difensore.