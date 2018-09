Parma, Rigoni: "Vittoria importante: dobbiamo continuare così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Parma, Luca Rigoni, ha parlato dopo la vittoria dei ducali contro il Cagliari. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club rossoblù: “Dopo il successo meritato, ma sofferto, di San Siro con l’Inter, presentarsi oggi con questa intensità e con questo approccio mentale non era semplice. E’ stato bravo il Mister, durante la settimana, a tenerci ‘calmi’ e sul pezzo. Oggi abbiamo dimostrato che abbiamo una squadra di qualità, che ha saputo imporsi nei confronti di un ottimo Cagliari, che ha giocatori esperti della Serie A perché vi giocano da anni. Con un organico come il nostro, composto da molti ragazzi nuovi, sono stati bravi sia il Direttore che il Mister a saperci assemblare subito sotto ogni punto di vista. Bisogna fare i complimenti a loro. Pure oggi ho avuto le mie occasioni da gol, ma non ho concretizzato. Mi dispiace, però prima o poi il pallone entrerà. Di gol in carriera ne ho sempre segnati, li farò anche qui. Il Mister ha saputo preparare molto bene questa partita. Bisogna davvero applaudirlo. Credo sia ancora presto guardare la classifica e i punti che in cinque gare abbiamo totalizzato. L’importante è continuare ad avere questa mentalità e continuare a saper sempre soffrire. La Serie A è una categoria diversa dai precedenti campionati che ha fatto il Parma nelle ultime stagioni. In questa squadra ci sono giocatori di un certo tipo e si vede. Affronteremo il Napoli mercoledì più consapevoli dei nostri mezzi. Siamo una squadra che in campo si aiuta. Questo é un grande pregio. Andiamo a Napoli, una trasferta insidiosa e difficilissima, contro dei campioni. Cercheremo di fare il nostro meglio. Se saremo bravi, faremo dei punti. Il mio gesto a Gervinho dopo il suo gol ? E’ un campione, bisogna solo fargli i complimenti“