Parma-Roma, le formazioni ufficiali: Spinazzola dal 1', torna Cornelius

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Parma-Roma, penultima gara del 12° turno di Serie A prima del gran finale, Juventus-Milan delle 20.45. Hernani vince il ballottaggio con Barillà e affianca Kucka e Scozzarella nel centrocampo di D'Aversa, che si copre però in difesa schierando Gagliolo sulla fascia sinistra, mentre Iacoponi e Dermaku fanno i centrali. Sulla destra Darmian, con Kulusevski sulla stessa fascia grazie al rientro da titolare di Cornelius come centravanti. Gervinho invece partirà da sinistra per scatenare tutta la propria velocità.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Alastra, Brugman, Laurini, Barillà, Bruno Alves, Camara, Adorante, Sprocati, Pezzella.

Allenatore: D'Aversa.

Nella Roma Fonseca cambia pochissimo, anche forzatamente visti i tanti infortuni, e relega per la sesta gara consecutiva Florenzi in panchina: gioca Spinazzola a destra e Kolarov a sinistra, mentre in mezzo tocca a Mancini sacrificarsi al fianco di Veretout. Zaniolo, Pastore e Kluivert agiranno alle spalle di Dzeko, anch'egli alla terza gara in una settimana dopo le fatiche di coppa.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Jesus, Perotti, Cengiz, Santon, Florenzi, Diawara, Antonucci, Calafiori.

Allenatore: Fonseca.