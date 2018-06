Parma, Romulo nel mirino. Possono tornare Cigarini e José Mauri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rômulo Souza Orestes Caldeira (31) non seguirà l'Hellas Verona in Serie B. Secondo Tuttosport l'esterno ex Juventus interessa al Parma che, al contempo, segue Luca Cigarini (31) per il centrocampo. Per l'attuale calciatore del Cagliari sarebbe un ritorno in maglia ducale. Un altro gradito ritorno sarebbe quello di José Mauri (22), centrocampista che nell'ultima stagione ha giocato appena quattro volte con la maglia del Milan.