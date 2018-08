Parma, Scavone saluta: "Ricorderò per sempre Firenze e Spezia"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Manuel Scavone, nel giorno dell'addio al Parma, ha affidato in esclusiva a ParmaLive.com le parole di saluto nei confronti del pubblico gialloblù: "Con queste parole ci tengo a salutare e ringraziare tutte le persone che mi stanno scrivendo... non mi aspettavo di ricevere cosi tanti messaggi d’affetto! Mi inorgoglisce quello che siamo riusciti a fare in questi anni e sono contento di averne fatto parte! Ricorderò per tutta la vita le giornate di Firenze e Spezia... Un saluto a tutti, Manuel".