© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma insiste per Diego Falcinelli: secondo quanto riferito da Sky, l'attaccante ex Fiorentina, oggi al Bologna, sarebbe la pista più calda per il reparto avanzato dei ducali. Molto dipenderà, per quanto riguarda la sua cessione dal Bologna, dal futuro di Destro. Fronte Parma, tra le alternative resta quella che porta ad Alessandro Matri.