Parma, Sepe: "Dobbiamo continuare su questa strada"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere del Parma Luigi Sepe ha presentato ai microfoni di Lazio Style Channel la sfida contro il Parma: "Quest'oggi ci attende una partita difficile, ma anche per la Lazio non sarà una gara facile. Siamo in un buon momento e non vogliamo fermarci: vogliamo dar seguito alle buone prestazioni che abbiamo offerto ultimamente e fermare - riporta Lalaziosiamonoi.it - allo stesso tempo, la striscia positiva dei biancocelesti che ormai dura da diverse partite. Dobbiamo continuare su questa strada, vantiamo calciatori importanti in rosa e dobbiamo dare il massimo per raccogliere più punti possibili: alla fine vedremo dove saremo arrivati".