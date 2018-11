Parma, Sepe: "Felice delle statistiche. Ma ancor di più della classifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Parma Luigi Sepe ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Sassuolo alla ripresa del campionato: "Noi non dobbiamo guardare gli avversari, ma solo noi stessi. Servirà una grande partita, loro sono partiti con altri obiettivi ma noi dovremo giocare con la voglia di vincere come sempre. Poi al 90esimo si vedrà cosa saremo riusciti a fare. Io il migliore della Serie A per numero di parate? Sono felicissimo di queste statistiche, ma lo sono ancora di più per i punti fatti fin qui. Vogliamo raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo".