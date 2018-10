Parma, Siligardi: "Sta a noi mettere in difficoltà il mister sulle scelte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Siligardi, attaccante del Parma, ha parlato dal Centro Sportivo di Collecchio al termine dell’allenamento mattutino. Queste alcune battute riportate dal sito ufficiale del club: "Mi sento bene, è successo quello che è successo all’inizio della stagione ma adesso va tutto bene. Sono in squadra, sono subentrato in lista, ho avuto la possibilità di giocare e sto cercando di ripagare la fiducia nel miglior modo possibile. Rispetto a quando ero giovane ho imparato che bisogna essere professionisti sempre, in ogni momento e situazione. E questo paga, perché non smetti di impegnarti e lavorar bene. Sono tornato in lista, ho giocato titolare e sono riuscito a farmi trovar pronto. Lì davanti siamo tutti in ballottaggio, possiamo fare bene tutti. Sta a noi mettere in difficoltà il mister sulle scelte. Dopo la gara con l’Udinese un po’ mi è dispiaciuto non essere in lista ma diciamo che ero consapevole che potesse esserci questa possibilità. Ho pensato soltanto a scendere in campo e dare il massimo, sperando che cambiasse qualcosa. Alla fine è andata come è andata. Dopo ho parlato con Pizzarotti, son riuscito a trovare un accordo con lui e se sono in lista è soprattutto grazie a lui. Sono contento, per questo lo ringrazio ed ora spero di ripagare la fiducia che mi ha dato la Società. Mancano ancora tanti punti alla salvezza. L’importante è non sbagliare l’atteggiamento ed essere consapevoli dei nostri mezzi, perché i risultati si sono visti e secondo me continuando così riusciremo ancora a far bene dimostrando che possiamo salvarci".