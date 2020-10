Parma-Spezia, le formazioni ufficiali: Cornelius-Gervinho per Liverani, Italiano schiera Agoumé

vedi letture

Alle 15 Parma e Spezia si affronteranno al “Tardini” per la quinta giornata di campionato. Mister Fabio Liverani schiera Gervinho in attacco insieme a Cornelius con Kucka che agirà sulla trequarti. In difesa a protezione della porta di Sepe ci saranno Iacoponi e Gagliolo al centro mentre Grassi e Pezzella percorreranno le corsie laterali. Brugman sarà in cabina di regia con Hernani e Kurtic ad agire nel ruolo di mezzali. Vincenzo Italiano invece farà debuttare dal primo minuto Agoumé in cabina di regia. Il giovane classe 2002 sarà supportai da Bartolomei e e Pobega mentre Sala, Terzi, Chabot e Bastoni comporrà la linea difensiva a protezione della porta di Provedel. In attacco ci sarà invece il tridente formato da Agudelo, Nzola e Gyasi.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius. Allenatore: Fabio Liverani.

Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Chabot, Bastoni; Bartolomei, Agoumé, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. Allenatore: Vincenzo Italiano.