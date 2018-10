Parma, Stulac in grande spolvero. E le big si muovono

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si parla già di mercato sulle colonne della Gazzetta di Parma in relazione ad uno dei talenti messi in mostra dalla formazione di Roberto D'Aversa. Si tratta di Leo Stulac, sloveno di 24 anni, arrivato la scorsa estate dal Venezia. Il rendimento del centrocampista ha subito attirato su di se le attenzioni di molti club italiani e non. Tanto che la sua valutazione è già salita ben l'oltre il milione e mezzo versato dai Ducali nelle casse del Venezia.