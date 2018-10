Parma, Stulac: "Mi vedo qui ancora a lungo. D'Aversa ottimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leo Stulac, centrocampista del Parma, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Non pensavo che avrei giocato così tanto. E sono sorpreso anche della nostra partenza: sapevo di essere in una grande squadra, ma non pensavo che avremmo fatto così bene. D'Aversa è molto preparato, mi ha fatto un’ottima impressione fin dal primo giorno. Il bel calcio mi fa pensare al Barcellona, con tanti tocchi e passaggi. Ma per una squadra che deve guardare a obiettivi concreti come può essere la salvezza non si può applicare. Rischi di prendere tante ripartenze e tanti gol. Quello che facciamo noi con D’Aversa è il calcio giusto per il Parma. Questo club per me è una straordinaria occasione, ho accettato subito, dal primo momento sapevo che sarebbe stata la scelta giusta. Parma ha una grande storia e mi vedo qui ancora a lungo".