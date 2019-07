Parma, su Ceravolo mezza Serie B: anche il Livorno tra le pretendenti

© foto di Federico Gaetano

Continua a crescere la lista della pretendenti per Fabio Ceravolo. Oltre a Benevento, Cremonese, Empoli, Perugia, Pisa e Pescara, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, da adesso c'è anche il Livorno. Un terzo della Serie B, insomma, segue l'attaccante da due anni in gialloblù. In caso di ritorno in seconda serie, la Belva avrà solo l'imbarazzo della scelta.