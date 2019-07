Parma, su Frediani quattro club tra B e C. Faggiano: "Palla agli agenti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Faggiano, ds del Parma, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Marco Frediani, giocatore in uscita dai Ducali e profilo molto ambito sia in Serie B che in C, al Resto del Carlino: "Su di lui ci sono Ravenna, Trapani, Cesena e Sambenedettese. Sono tutte piazze importanti e ora la palla passa ai procuratori". Tra le squadre nominate, sembrerebbero essere gli ultimi la destinazione più probabile.