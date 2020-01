© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mariiusz Stepinski, attaccante polacco classe '95 passato in estate dal Chievo all'Hellas Verona, torna nel mirino del Parma. Stepinski non ha però avuto grande fortuna con la squadra allenata da Juric, pertanto potrebbe già cambiare aria. Secondo la Gazzetta di Parma, sarebbe lui uno dei possibili nomi per l'attacco in casa crociata, visti i tanti problemi di infortuni nell'ultimo periodo. Ma si fa anche il nome di un altro polacco, ovvero Lukasz Teodorczyk dell'Udinese.