Parma, Viviano in arrivo. Skorupski-Samp, pressing viola su Meret

Sportitalia, attraverso il blog dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà, aggiorna la situazione sul giro dei portieri. "Emiliano Viviano al Parma, questione di tempo. Trattativa molto bene impostata, possibile che si vada alla definizione a partire da lunedì. Una scelta convinta da parte del portiere destinato a lasciare la Samp. Per sostituirlo il club di Ferrero vorrebbe Skorupski, che costa almeno dieci milioni, oppure Sportiello che non sarà riscattato dalla Fiorentina e che tornerà all’Atalanta. Proprio la Fiorentina ha alzato il pressing per Meret, con la fiducia di poter arrivare a una soluzione malgrado l’alta valutazione dell’Udinese. Leno e Lunin sono i più gettonati oggi per il Napoli, una doppia operazione che poi metterebbe Sepe nelle condizioni di trovare una soluzione per andare a giocare. Più defilato Sirigu che comunque piace molto ad Ancelotti. La Roma resiste per Alisson, ma sa che molto presto qualcuna tra le big si presenterà con un’offerta corposa. E Donnarumma? Al momento stand-by totale", si legge.