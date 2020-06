Pastore: "Totti a Roma è come Maradona nel resto del mondo. Non sono alla sua altezza"

Parole al miele per Francesco Totti. A spenderle, nell’intervista rilasciata a TyC Sports, è Javier Pastore: “A Roma è unico, è quello che è Maradona per il resto del mondo. Ha fatto cose incredibili, occupa un posto speciale e non mi piacerebbe essere paragonato a lui perché non mi sento alla sua altezza”.

