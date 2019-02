© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante l'intervento a RMC Sport l'agente Federico Pastorello ha parlato anche del futuro di Giuseppe Rossi, attaccante che si sta allenando col Manchester United in attesa di una nuova sistemazione: "Ha ricevuto varie offerte negli ultimi mesi, è alla ricerca di un'opportunità che possa rappresentare un progetto di almeno 2 anni. Dall'Europa sono arrivate offerte ma non dai club che avrebbe voluto. Ora valutiamo le proposte fuori dall'Europa, a giorni potrebbero esserci novità. Valutiamo in modo particolare la MLS. Fortunatamente l'ultimo infortunio grave risale a 3 anni e mezzo fa, dal punto di vista medico ha recuperato al 100%. E' stato martoriato in passato, ma atleticamente ora sta davvero bene. Mi spiace che nessuno gli abbia dato un'opportunità, avrebbe risposto con voglia e qualità".