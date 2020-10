Pato libero di decidere il proprio futuro: l'ex Milan sogna di tornare presto in Italia

Alexandre Pato vuole tornare in Italia dopo l'esperienza al San Paolo interrotta in estate proprio con l'intento di trovare una squadra nel Belpaese. L'Internacional in patria lo riprenderebbe volentieri, ma lui ha altre idee e attende senza fretta. Nelle scorse settimane ci sono stati alcuni timidi segnali dalla Serie A, a cominciare dal Genoa di Preziosi fino all'ambizioso Spezia neopromosso. Nelle ultime ore si è parlato anche di una possibiile reunion con Berlusconi al Monza, ma per il momento sono solo voci non confermate. Con tutte le incognite causate dal Covid-19 però, il Papero sa che il treno giusto potrebbe passare da un momento all'altro. Anche la Cina non è un'opzione, perché per il momento, l'unico vero sogno per ripartire, è quello di tornare in Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.