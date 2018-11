Paulo Sousa: "Mi piacerebbe allenare la Roma. Voglio vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver visto dal vivo la gara di sabato tra i viola e la Roma: "Mi piacerebbe allenare i giallorossi, non l'ho mai nascosto. Difficoltà a trovare una panchina? Purtroppo dopo la Fiorentina le mie aspettative erano alte, volevo una squadra che avesse come obiettivo di vincere il campionato e lottare fino alla fine in Champions. Questo è il mio target e la Roma è una squadra che potrebbe fare al caso mio. Non abbiamo però mai avuto contatti. Mi piace molto l'Italia, è un paese e un calcio che fanno per me".