Paura a Mosca: taxi travolge sette tifosi. Autista ubriaco, non un attentato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Travolti sette tifosi del Messico, cinque sono finiti in ospedale. Questo il resoconto di un incidente avvenuto nel centro di Mosca che, in un primo momento, sembrava fosse episodio riconducibile a un attentato terroristico.

Nel pomeriggio, a 50 metri dall'ingresso principale del Cremlino, un tassista ha perso il controllo dell'auto, è andato a sbattere contro la cunetta di un edifico e ha travolto sette tifosi messicani. Scappato subito via, il tassista in un secondo momento è stato bloccato da alcuni tifosi messicani e ora è in stato d'arresto.