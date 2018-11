Pavoletti, compleanno sfortunato. E Belotti tenta il sorpasso azzurro

Non è stata una partita per attaccanti. La sfida tra Cagliari e Torino ha fatto emergere la solidità delle due formazioni, ben messe in campo da due allenatori esperti, ma ha decisamente penalizzato i reparti offensivi e soprattutto i due bomber, a cui sono arrivati pochi palloni giocabili. Leonardo Pavoletti, in particolare, ha sofferto la marcatura di N'Koulou, praticamente perfetto e sempre attento nel gioco aereo, vero punto di forza dell'ariete livornese. Doveva essere una serata speciale per l'ex Napoli, che oggi festeggia 30 anni; è finita nel peggiore dei modi, con un problema al flessore accusato dopo un'ora di gioco e che lo ha costretto a lasciare il campo.

Dall'altra parte, Andrea Belotti ci ha provato un po' di più, anche con giocate personali. La voglia di far bene, per riconquistare la Nazionale perduta, si è andata a scontrare contro il sempre attento Cragno e la coppia centrale sarda, che ha concesso poche occasioni agli avversari. Il 24enne di Calcinate è apparso comunque in crescita: tanto movimento, voglia di aiutare i compagni di squadra e di trascinare i granata alla vittoria. L'impressione è che l'ottobre nero sia ormai alle spalle e che Mazzarri e Mancini possano presto tornare ad ammirare la versione migliore di Belotti, quella del 2016-17. L'Italia e il Torino hanno bisogno dei suoi gol per tornare a sognare.